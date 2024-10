Sicurezza, Gsa: “Sciopero Filt-Cgil flop clamoroso, loro richieste irricevibili” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Gsa Gruppo Servizi Associati, leader in Italia e primario operatore in Europa nel campo della Sicurezza e prevenzione antincendio, dopo lo Sciopero organizzato per lunedì 7 ottobre dalle 19 alle 21, conferma che l’astensione dal lavoro indetta dalla Filt Cgil è del tutto pretestuosa, anche tenendo in considerazione la natura del lavoro svolto da Gsa Sbircialanotizia.it - Sicurezza, Gsa: “Sciopero Filt-Cgil flop clamoroso, loro richieste irricevibili” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Gsa Gruppo Servizi Associati, leader in Italia e primario operatore in Europa nel campo dellae prevenzione antincendio, dopo loorganizzato per lunedì 7 ottobre dalle 19 alle 21, conferma che l’astensione dal lavoro indetta dallaè del tutto pretestuosa, anche tenendo in considerazione la natura del lavoro svolto da Gsa

