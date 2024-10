Shinobi, il ninja del Sega Master System al cinema (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A dirigere l'adattamento cinematografico sarà Sam Hargrave, regista noto per l'adrenalinica saga di Extraction con Chris Hemsworth Universal Pictures ha annunciato una collaborazione con Sega per portare al cinema l'iconico franchise videoludico Shinobi. A dirigere l'adattamento cinematografico sarà Sam Hargrave, regista noto per l'adrenalinica saga di Extraction con Chris Hemsworth. La sceneggiatura sarà affidata a Sbircialanotizia.it - Shinobi, il ninja del Sega Master System al cinema Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A dirigere l'adattamentotografico sarà Sam Hargrave, regista noto per l'adrenalinica saga di Extraction con Chris Hemsworth Universal Pictures ha annunciato una collaborazione conper portare all'iconico franchise videoludico. A dirigere l'adattamentotografico sarà Sam Hargrave, regista noto per l'adrenalinica saga di Extraction con Chris Hemsworth. La sceneggiatura sarà affidata a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Shinobi - il ninja del Sega Master System al cinema - La sceneggiatura sarà affidata a Ken Kobayashi, già autore di Sunny e Move On, che avrà il compito di trasporre […]. (Adnkronos) – Universal Pictures ha annunciato una collaborazione con SEGA per portare al cinema l'iconico franchise videoludico Shinobi. A dirigere l'adattamento cinematografico sarà Sam Hargrave, regista noto per l'adrenalinica saga di Extraction con Chris Hemsworth. (Periodicodaily.com)