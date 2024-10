Shaila Gatta, spunta un ex flirt: “Dopo Sasà ho gli standard alti” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In questi giorni ha fatto parecchio discutere l’indecisione di Shaila Gatta tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Nelle ultime ore, l’ex velina è tornata a pensare a un suo ex flirt, un certo Salvatore, detto Sasà. “Dopo Sasà ho gli standard alti” – Sebbene il GF sia iniziato da poche settimane, nella casa più spiata d’Italia L'articolo Shaila Gatta, spunta un ex flirt: “Dopo Sasà ho gli standard alti” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In questi giorni ha fatto parecchio discutere l’indecisione ditra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Nelle ultime ore, l’ex velina è tornata a pensare a un suo ex, un certo Salvatore, detto. “ho gli” – Sebbene il GF sia iniziato da poche settimane, nella casa più spiata d’Italia L'articoloun ex: “ho gli

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi è Sasà - il misterioso ragazzo a cui pensa Shaila Gatta al GF : “addio” Lorenzo e Javier - Shaila Gatta ha già dimenticato Javier e Lorenzo? Spunta un calciatore napoletano. L'articolo Chi è Sasà, il misterioso ragazzo a cui pensa Shaila Gatta al GF: “addio” Lorenzo e Javier proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Shaila Gatta al GF paragona Lorenzo Spolverato al suo ex Sasà : “O è meglio di lui - o non lo voglio” - Lo ha paragonato al suo ex, Sasà: "Dopo Sasà ho gli standard alti, o ne viene uno meglio o non li voglio". Shaila Gatta ieri sera nella casa del Grande Fratello ha parlato con Maria Vittoria del suo rapporto con Lorenzo Spolverato. Continua a leggere . Nonostante sia attratta fisicamente da lui, crede che non abbia carattere. (Fanpage.it)