Fanpage.it - Shaila Gatta al GF paragona Lorenzo Spolverato al suo ex Sasà: “O è meglio di lui, o non lo voglio”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)ieri sera nella casa del Grande Fratello ha parlato con Maria Vittoria del suo rapporto con. Nonostante sia attratta fisicamente da lui, crede che non abbia carattere. Lo hato al suo ex,: "Dopoho gli standard alti, o ne viene unoo non li voglio".