Lanazione.it - Seung, altra aggressione. Lesioni a una guardia giurata. A Massa caso simile a quello del 2022 a Lucca

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) A processo peranche a. Gianluca Paul, il 36enne accusato di aver ucciso la dottoressa Barbara Capovani nel 2023 a Pisa – lui stesso ha ammesso ai periti di aver aggredito la psichiatra – ha un altro procedimento pera una, è stata disposta un’perizia. Vigilante che è stato sentito lunedì mattina dal giudice monocratico Ermanno De Mattia. Ha ricostruito l’episodio in aula, che accadde ad agosto del, undiavvenuto a febbraio dello stesso anno al tribunale di via Galli Tassi. Dopo di lui, è stato ascoltato un collega che ha “in parte” confermato la narrazione. Quindi ha deposto, presente, che ha raccontato che quel giorno voleva consegnare una delle sue denunce per “traffici di bambini e organi”. Una teoria che ricorre spesso nelle sue esternazioni.