Scuola, Valditara dice che ha stanziato 3 mld per contratto docenti, Avs: "Mente, erano soldi già assegnati"

In merito agli stipendi degli insegnanti italiani, il ministro dell'Istruzione Valditara ha ricordato di aver stanziato per il nuovo contratto 3 miliardi. Piccolotti (Avs): "Fa demagogia, i fondi che ha utilizzato per l'ultimo rinnovo contrattuale era stati già stanziati dal precedente governo".

