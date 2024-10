Scuola, Valditara: "Abbiamo chiesto all'Ue di poter assumere i docenti idonei al concorso 2023" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Nelle interlocuzioni con la Commissione europea Abbiamo posto la richiesta di una maggiore flessibilità nelle assunzioni degli idonei del concorso 2020 e la possibilità di conteggiare nel computo dei 70 mila docenti da assumere con i concorsi PNRR anche gli idonei del concorso 2023. Vi do dunque una notizia importante». Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara , rispondendo ad una Feedpress.me - Scuola, Valditara: "Abbiamo chiesto all'Ue di poter assumere i docenti idonei al concorso 2023" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Nelle interlocuzioni con la Commissione europeaposto la richiesta di una maggiore flessibilità nelle assunzioni deglidel2020 e la possibilità di conteggiare nel computo dei 70 miladacon i concorsi PNRR anche glidel. Vi do dunque una notizia importante». Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe, rispondendo ad una

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso docenti - Rosano (Anief) : “Abbiamo chiesto di assumere gli idonei - oltre a conoscere la graduatoria” [VIDEO] - In una diretta su Orizzonte Scuola TV, dopo l'incontro con il Ministro Valditara, Daniela Rosano, rappresentante di Anief, ha affrontato due temi cruciali per il mondo della scuola: la Carta docente e le assunzioni dei docenti precari. L'articolo Concorso docenti, Rosano (Anief): “Abbiamo chiesto di assumere gli idonei, oltre a conoscere la graduatoria” [VIDEO] sembra essere il primo su ... (Orizzontescuola.it)

Titoli esteri - Valditara : “Esclusi coloro che hanno ottenuto un’abilitazione da enti non riconosciuti. Abbiamo il dovere di assumere chi è idoneo” - . Abbiamo il dovere di assumere chi è idoneo” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Titoli esteri, Valditara: “Esclusi coloro che hanno ottenuto un’abilitazione da enti non riconosciuti. Per loro c'è una strada creata dal Ministro Valditara per ottenere la specializzazione contenuta nel decreto Sport e Scuola. (Orizzontescuola.it)