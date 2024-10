Primacampania.it - Sciopero nazionale di 24ore del personale di FS dalle 21:00 di sabato 12 ottobre

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) IL COMUNICATO DI FERROVIE DELLO STATO21:00 di12 alle 20:59 di domenica 13è in programma unodeldel Gruppo FS, Trenitalia e Trenitalia Tper. I treni possono subire cancellazioni o variazioni e l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I servizi minimi garantiti in caso die le modalità per richiedere il rimborso in caso di rinuncia al viaggio sono consultabili nella sezione dedicata del sito di Trenitalia. Informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso ildi assistenza clienti nelle stazioni.