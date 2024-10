Sci alpino: Cdm. Allenamenti gigantisti azzurri a Solden (Di mercoledì 9 ottobre 2024) De Aliprandini, Vinatzer e compagni si preparano per il via della nuova stagione. MILANO - Mancano poco più di due settimane al via della stagione di coppa del mondo di sci alpino, con l'opening fissato per sabato 26 e domenica 27 ottobre sul Rettenbach di Solden (in Austria) con i classici due slal Ilgiornaleditalia.it - Sci alpino: Cdm. Allenamenti gigantisti azzurri a Solden Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) De Aliprandini, Vinatzer e compagni si preparano per il via della nuova stagione. MILANO - Mancano poco più di due settimane al via della stagione di coppa del mondo di sci, con l'opening fissato per sabato 26 e domenica 27 ottobre sul Rettenbach di(in Austria) con i classici due slal

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 | Ocon non ha dubbi su Alpine: “Sarà difficile recuperare” - Non è stata una stagione facile per Ocon e per la Alpine, ora dietro anche alla Williams nella classifica dei costruttori. (f1ingenerale.com)

Autunno di festa in Val Vigezzo a Santa Maria Maggiore torna Fuori di Zucca - Sabato 19 e domenica 20 ottobre il borgo si trasformerà per celebrare i prodotti di stagione. Allestimenti, menu a tema, attività per i più piccoli e molto altro nel programma del weekend ... (verbanonews.it)

Ma per cosa sta davvero preparando la F1 Academy? Per Bruno Michel è ancora presto per il debutto di una ragazza in F3 - Con la seconda stagione del campionato che sta ormai raggiungendo il suo epilogo ci si inizia a chiedere quale sia il futuro effettivo delle ragazze impegnate nel campionato tutto al femminile della F ... (mowmag.com)