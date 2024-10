Santanchè e la truffa ai danni dell’Inps: come è andata l’udienza e perché la ministra rischia il processo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Oggi si è svolta l'udienza preliminare nell'ambito del procedimento per truffa aggravata ai danni dell'Inps sul caso Visibilia, in cui è coinvolta la ministra Santanchè. L’istituto di previdenza ha chiesto e ottenuto di costituirsi parte civile per i danni patrimoniali e di immagine. Fanpage.it - Santanchè e la truffa ai danni dell’Inps: come è andata l’udienza e perché la ministra rischia il processo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Oggi si è svolta l'udienza preliminare nell'ambito del procedimento peraggravata aidell'Inps sul caso Visibilia, in cui è coinvolta la. L’istituto di previdenza ha chiesto e ottenuto di costituirsi parte civile per ipatrimoniali e di immagine.

