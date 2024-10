Sanremo 2025, per Stefano De Martino sfuma ipotesi co-conduzione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Come dire no? Io per Carlo ci sono sempre”. Così Stefano De Martino alla presentazione dei palinsesti Rai a luglio, aveva espresso la sua disponibilità a far parte della squadra di Sanremo 2025, che sarà diretto e condotto da Carlo Conti. Tuttavia, secondo quanto apprende l’Adnkronos, sembra che il conduttore dovrà attendere ancora per salire sul palco dell’Ariston. Il suo nome era circolato con insistenza nei mesi scorsi, anche come possibile co-conduttore del Festival. Un’ipotesi che al momento sembra però sfumare. Anche la conduzione di Sanremo Giovani e del Dopofestival, a cui De Martino era stato accostato, è andata ad Alessandro Cattelan, come annunciato ieri al Tg1 delle 20 dal direttore artistico Carlo Conti. Per De Martino, dunque, Sanremo 2025 si preannuncia in panchina. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Come dire no? Io per Carlo ci sono sempre”. CosìDealla presentazione dei palinsesti Rai a luglio, aveva espresso la sua disponibilità a far parte della squadra di, che sarà diretto e condotto da Carlo Conti. Tuttavia, secondo quanto apprende l’Adnkronos, sembra che il conduttore dovrà attendere ancora per salire sul palco dell’Ariston. Il suo nome era circolato con insistenza nei mesi scorsi, anche come possibile co-conduttore del Festival. Un’che al momento sembra peròre. Anche ladiGiovani e del Dopofestival, a cui Deera stato accostato, è andata ad Alessandro Cattelan, come annunciato ieri al Tg1 delle 20 dal direttore artistico Carlo Conti. Per De, dunque,si preannuncia in panchina.

