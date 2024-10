San Felice a Cancello, strangola e uccide la moglie davanti ai figli di 4 e 6 anni: arrestato il 30enne Lulzim Toci (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un uomo di 30 anni ha ucciso la moglie, strangolandola, a San Felice a Cancello (Caserta). Il femminicidio è avvenuto stamattina intorno alle 5, al culmine di una lite casalinga, davanti ai Ilmessaggero.it - San Felice a Cancello, strangola e uccide la moglie davanti ai figli di 4 e 6 anni: arrestato il 30enne Lulzim Toci Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un uomo di 30ha ucciso landola, a San(Caserta). Il femminicidio è avvenuto stamattina intorno alle 5, al culmine di una lite casalinga,ai

San Felice a Cancello. Lulzim Toci ha ucciso la moglie Eleonor - Quando i carabinieri sono giunti sul posto, Lulzim Toci vagava nei pressi dell’abitazione, in via Caravaggio, è stato quindi fermato e portato in caserma. Lulzim Toci, dopo l’omicidio, è andato a casa della donna, chiedendole di accompagnarlo in ospedale, ma lei non gli ha creduto e ha chiamato i ... (Laprimapagina.it)

