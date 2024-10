Roma, dopo tesi laurea carabiniere insegue e ferma rapinatore a Monti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – dopo aver appena superato la tesi di laurea con il voto di 110 sventa una rapina a danno di un turista in pieno centro nella Capitale. Protagonista un carabiniere in servizio alla compagnia Roma Centro che ieri mattina, dopo aver discusso la tesi in Scienze giuridiche in un auditorium al quartiere Salario, per L'articolo Roma, dopo tesi laurea carabiniere insegue e ferma rapinatore a Monti proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) –aver appena superato ladicon il voto di 110 sventa una rapina a danno di un turista in pieno centro nella Capitale. Protagonista unin servizio alla compagniaCentro che ieri mattina,aver discusso lain Scienze giuridiche in un auditorium al quartiere Salario, per L'articoloproviene da Webmagazine24.

Roma - Carabiniere laureato arresta ladro dopo la discussione della tesi - Il milite, dopo aver discusso la tesi in un auditorium nel quartiere Salario, si era diretto verso il centro della città per festeggiare il traguardo con amici e parenti. Tuttavia, il pranzo celebrativo non è mai avvenuto, poiché il militare, nonostante fosse fuori servizio, ha deciso di intervenire quando ha notato due uomini intenti a derubare un turista americano. (Tg24.sky.it)

