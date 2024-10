Roma carabiniere da…110 | sventa una rapina dopo la laurea

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 –aver appena superato la tesi dicon il voto di 110unaa danno di un turista in pieno centro nella Capitale. Protagonista unin servizio alla compagniaCentro che ieri mattina,aver discusso la tesi in Scienze giuridiche in un auditorium al quartiere Salario, per festeggiare si stava dirigendo nel quartiere Monti per prendere un aperitivo con i familiari e due colleghi. Sulle scalinate però i carabinieri, liberi dal servizio, hanno notato due persone cheaver distratto un turista, gli hanno rubato la borsa fuggendo subito a piedi. Il, con ancora in testa la corona d’alloro per la, li ha inseguiti insieme ai suoi colleghi, riuscendo a bloccare iltore che aveva la valigia, al cui interno c’erano fra l’altro 5mila dollari in contanti, documenti ed effetti personali del turista.