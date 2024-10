Iltempo.it - Rivincita sul Superbonus, Giorgetti e Salvini: nessuna stangata sulla casa

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ieri è stato il giorno del ministro dell'Economia Giancarlo, in audizione alle commissioni bilancio. Sul tema, il titolare del dicastero di via XX settembre ha parlato di "aggiornamento degli archivi catastali che dovrà includere le proprietà ad oggi non censite" e poi di "valori rivisti per quegli immobili che hanno conseguito un miglioramento strutturale a seguito di interventi di riqualificazione finanziati in tutto o in parte da fondi pubblici". Poi il titolare del Mef ha specificato che sul catasto "non si tratta di fare l'aggiornamento dei valori di mercato", ma di "andare a cercare le case fantasma e precisare che chi fa le ristrutturazioni edilizie è obbligato ad aggiornare i dati catastali. Andremo a vedere se lo hanno fatto".. Lo ha ribadito oggi, fa sapere la Lega, il consiglio federale del Carroccio.