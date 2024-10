Europa.today.it - Ricette autunnali: tutte (o quasi) le preparazioni che si fanno in Italia con l’uva

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)non è solo il prodotto artefice della nascita del vino, fin dall’antichità è stata utilizzata per la preparazione di pietanze, principalmente dolci, ma in epoca medievale e rinascimentale trovava posto in piatti salati, oltre ad essere impiegata anche nel confezionamento di salse e composte