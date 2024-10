Replica La Promessa in streaming puntata 9 ottobre 2024 | Video Mediaset (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 9 ottobre 2024 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna dopo essere stato sparato, Curro sta molto male, ha perso molto sangue e ha bisogno di una trasfusione. Jana e Manuel si sottopongono alle analisi per poter donare il sangue a Curro e Jana è compatibile. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 296 trasmesso da Rete 4 in Replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 9 ottobre 2024 | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 9– con la soap spagnola La. Nellaodierna dopo essere stato sparato, Curro sta molto male, ha perso molto sangue e ha bisogno di una trasfusione. Jana e Manuel si sottopongono alle analisi per poter donare il sangue a Curro e Jana è compatibile. Ecco ilper rivedere l’episodio 296 trasmesso da Rete 4 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui.

Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi - 9 Ottobre

La fiction è trasmessa sull'emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023.

Replica La Promessa in streaming puntata 8 ottobre 2024 | Video Mediaset

Nella puntata odierna durante una battuta di caccia, Curro e Feliciano vengono colpiti da due spari. Alonso comanda a Manuel di convocare il dottor Sandoval, chirurgo, per esaminare Curro.

Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi - 8 Ottobre

Tuttavia, Pelayo interviene per riabilitarla, e la verità comincia a emergere, permettendole di recuperare il suo posto a La Promessa

Replica La Promessa in streaming puntata del 7 ottobre 2024 | Video Mediaset

Nella puntata odierna Manuel si arrabbia con Abel per il suo comportamento irrispettoso nei confronti del padre. Simona riacquista fiducia in Vera e la accoglie in cucina.

Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi - 7 Ottobre