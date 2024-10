Rai: Graziano (Pd), 'maggioranza passata dall'Aventino a Colle Oppio' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Oggi si è verificato un fatto estremamente grave e senza precedenti: la maggioranza non si è presentata in Commissione di Vigilanza RAI, facendo venir meno il numero legale e bloccando così il funzionamento della commissione che avrebbe dovuto decidere l'iter per l'eventuale nomina della presidenza, che diviene efficace solo con il parere positivo dei due terzi dei componenti della Commissione stessa. Senza questo passaggio, qualsiasi nomina risulta incompleta e inefficace. Ecco perché, non avendo i numeri, la maggioranza vorrebbe adesso aprire il mercato dei voti: diciamo no a Rai Suq". Lo dice il capogruppo democratico in Commissione di vigilanza Rai, Stefano Graziano. La maggioranza è passata "dall'Aventino a metodi degni di Colle Oppio. Liberoquotidiano.it - Rai: Graziano (Pd), 'maggioranza passata dall'Aventino a Colle Oppio' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Oggi si è verificato un fatto estremamente grave e senza precedenti: lanon si è presentata in Commissione di Vigilanza RAI, facendo venir meno il numero legale e bloccando così il funzionamento della commissione che avrebbe dovuto decidere l'iter per l'eventuale nomina della presidenza, che diviene efficace solo con il parere positivo dei due terzi dei componenti della Commissione stessa. Senza questo passaggio, qualsiasi nomina risulta incompleta e inefficace. Ecco perché, non avendo i numeri, lavorrebbe adesso aprire il mercato dei voti: diciamo no a Rai Suq". Lo dice il capogruppo democratico in Commissione di vigilanza Rai, Stefano. Laa metodi degni di

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rai : Graziano (Pd) - 'grave assenza maggioranza in Vigilanza' - Lo ha detto Stefano Graziano, del Pd. . C'è la volontà di bloccare la Vigilanza Rai. Non è mai successo in precedenza di non procedere ad un atto dovuto. Roma, 9 ott (Adnkronos) - "La maggioranza non è venuta in Vigilanza Rai facendo cadere il numero legale. Fatto molto grave. Noi lo avevamo detto, ... (Liberoquotidiano.it)