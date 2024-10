Liberoquotidiano.it - Quanti secondi ci mettono per abbattere il Tropicana Hotel: una Las Vegas... esplosiva

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le torri deldi Lassono state demolite alle 2:30 del mattino con un'implosione spettacolare. Le torri di 23 piani, per un totale di 917.400 piedi quadrati, sono state abbattute completamente al suolo in soli 22. Saranno utilizzati 2.190 chili di esplosivi. Prima dell'implosione, ilè stato celebrato con uno spettacolo di 555 droni e un'esibizione pirotecnica realizzata da Fireworks by Grucci. Il, un simbolo dell'era del Rat Pack, è stato abbattuto per fare spazio al nuovo stadio da 1,5 miliardi di dollari degli Oakland Athletics