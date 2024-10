Ilrestodelcarlino.it - Pusher bloccato agli Orti di Pace

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un altrobeccato: nei guai un 29enne somalo e un 35enne nigeriano. Lunedì le Volanti del commissariato jesino, al comando del vice questore Paolo Arena hanno denunciato un somalo 29enne titolare di regolare permesso di soggiorno per cessione di stupefacente (hashish) e segnalato per uso personale un nigeriano 35enne. Alle 18, in via Setificio i poliziotti hanno visto un giovane extracomunitario che cedeva qualcosa a un’altra persone. I poliziotti hanno sorpreso i due alle spalle, bloccandoli. Scattato il controllo, uno dei due, è stato trovato con tre di hashish e di uno spinello, in tutto 3 grammi. I due sono stati sottoposti a fotosegnalamento e l’hashish sequestrata. Ilsomalo è stato denunciato a piede libero per cessione della droga, mentre l’assuntore, nigeriano, segnalato per uso personale alla Prefettura.