Sport.quotidiano.net - Primavera 2. Le biancazzurre vanno ko nel derby

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ancora a secco le ragazze della San Marino Academy nel campionato2. In Repubblica è andato in scena ilcon il Cesena e tutto il bottino è finito nelle mani delle bianconere. Sono le titane di Piva a sbloccare l’incontro di Domagnano con Iorio. Il Cesena però trova una imponente reazione nel secondo tempo, arrivando prima ad impattare con Dumitru e poi a scappare fino al 3-1 (risultato definitivo) per effetto della doppietta di Grossi. Un successo che permette al Cesena di issarsi in vetta alla classifica, mentre lerestano inchiodate a quota zero al fianco della Vis Mediterranea.2. Girone B (4ª giornata): Lazio-Res Roma 0-1, San Marino Academy-Cesena 1-3, Ternana-Vis Mediterranea 9-0. A riposo il Bologna. Classifica: Cesena 10; Res Roma 7; Bologna, Ternana 6; Lazio 4; San Marino Academy, Vis Mediterranea 0.