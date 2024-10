Fanpage.it - Preside entrava nei server e cambiava voti agli studenti, bufera sul liceo di Lamezia: 9 indagati

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Secondo la Procura calabrese, laneiall'insaputa dei docenti. Non solo, per l'accusa la dirigente maltrattava i professori delche no si adeguavano dopo aver instaurato clima di "sottomissione generale".