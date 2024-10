Brindisireport.it - Porto, stop a rinnovo concessione Enel. Pd: "Ora l'azienda decida cosa fare"

Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) BRINDISI – L’autorità di regolazione dei trasporti ha detto no alla proroga dellademaniale della banchina a, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Non si possono infatti rilasciare concessioni demaniali, se l’istanza non è corredata da piano industriale. E nel caso di, in