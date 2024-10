Ilgiorno.it - Pinacoteca aperta e gratis con i creativi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabato, per la Giornata del Contemporaneo, lasaràal pubblicodalle 10 alle 18. Sarà possibile visitare sia le collezioni permanenti sia la mostra “Voci dal Paesaggio Nordico“ dedicata agli artisti svedesi Britta Marakatt-Labba e Lars Lerin. Inoltre alle 11 avrà luogo l’evento Creative Makers from Sweden to Como: i partecipanti, dopo aver visitato la mostra introdotti dai curatori, avranno l’occasione di prendere parte a performance poetiche, musicali, artistiche ed enogastronomiche realizzate da giovaniprovenienti da tre Città svedesi della rete Unesco. Prenotare su Eventbrite.