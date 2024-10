Pilota Turkish Airlines muore in volo: atterraggio d’emergenza a New York, tragedia a bordo del TK204 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un Pilota della Turkish Airlines è morto dopo aver avuto un collasso in volo, costringendo la compagnia aerea nazionale turca ad effettuare un atterraggio d’emergenza a New York: lo ha annunciato la stessa compagnia aerea. L’aereo era decollato dalla città costiera occidentale degli Stati Uniti di Seattle martedì sera, ha scritto il portavoce della Turkish Yahya Ustun su X. «Il Pilota del nostro Feedpress.me - Pilota Turkish Airlines muore in volo: atterraggio d’emergenza a New York, tragedia a bordo del TK204 Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Undellaè morto dopo aver avuto un collasso in, costringendo la compagnia aerea nazionale turca ad effettuare una New: lo ha annunciato la stessa compagnia aerea. L’aereo era decollato dalla città costiera occidentale degli Stati Uniti di Seattle martedì sera, ha scritto il portavoce dellaYahya Ustun su X. «Ildel nostro

