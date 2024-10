Fanpage.it - Pilota ha malore e muore ai comandi del volo di linea, aereo costretto ad atterraggio di emergenza in Usa

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La tragedia martedì sera ora locale a bordo di unAirbus A350 della compagnia Turkish Airlines partito da Seattle, in Usa, in direzione di Istanbul, in Turchia. Il coha chiesto ed effettuato undima per ilera ormai troppo tardi.