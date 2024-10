Lanotiziagiornale.it - Pichetto Fratin scommette sull’energia atomica: “All’inizio del 2025 disegno di legge sul nucleare in Parlamento”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildidelega sularriverà indel prossimo anno. A dirlo il ministro dell’Ambiente, Gilberto, in audizione in Commissione ambiente alla Camera. “Per abilitare la produzione di energia tramite il nuovosostenibile è necessario un quadro legislativo e normativo chiaramente definito – ha detto – A questo scopo, ho dato mandato al professor Giovanni Guzzetta, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università Tor Vergata di Roma, di coordinare un gruppo di lavoro con l’obiettivo di riordinare la legislazione di settore”. Il primo passo è “quello di presentare entro la fine del 2024 una bozza di testo per la-delega che possa abilitare la produzione da fontetramite le nuove tecnologie nucleari sostenibili come gli Smr, Amr e microreattori.