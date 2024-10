Perché un attacco israeliano ai siti nucleari dell’Iran è ancora possibile: l’analisi degli esperti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Stop improvviso al viaggio del ministro della Difesa israeliano a Washington. Torna d’attualità l’ipotesi del più clamoroso e pericoloso degli attacchi. Gli analisti Milan e Dolzykova a Fanpage.it: "Lo Stato ebraico per colpire le installazioni dove si arricchisce l’uranio ha bisogno degli Usa e probabilmente non fermerebbe il programma nucleare iraniano". Col rischio di una guerra totale. Fanpage.it - Perché un attacco israeliano ai siti nucleari dell’Iran è ancora possibile: l’analisi degli esperti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Stop improvviso al viaggio del ministro della Difesaa Washington. Torna d’attualità l’ipotesi del più clamoroso e pericolosoattacchi. Gli analisti Milan e Dolzykova a Fanpage.it: "Lo Stato ebraico per colpire le installazioni dove si arricchisce l’uranio ha bisognoUsa e probabilmente non fermerebbe il programma nucleare iraniano". Col rischio di una guerra totale.

