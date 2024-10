Pensioni dal 2027 tre mesi in più al lavoro | I giovani lasceranno a 70 anni

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chi è nato dal 1960 in poi andrà in pensione più tardi a partire dal. E iquando avranno 70. Queste le stime elaborate dall’Istat sull’aumento dell’età pensionabile sulla base dell’aggiornamento delle previsioni demografiche dell’Italia. Attualmente, per chi ha versato contributi prima del 1996, i requisiti per il ritiro sono fissati a 67di età e almeno 20 di contributi. Chi è nato nel 1960 avrà 67nel, quando è previsto il nuovo adeguamento dei requisiti della speranza di vita. Che dal 2019 a oggi, a causa della pandemia, non ha provocato l’aumento delle soglie. Primo gennaioDal primo gennaioinvece secondo l’Istat scatteranno i trein più: «Rispetto agli attuali 67si passerebbe a 67e tredal. Poi a 67e seinel 2029 e 67e 9nel 2031.