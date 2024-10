“Pedinato per un mese, fate vomitare”, shock a Napoli: tentativo di furto dell’auto per l’azzurro – VIDEO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un giocatore del Napoli è stato vittima di un tentativo di furto della propria auto: a renderlo noto è il diretto interessato con una storia pubblicata sul profilo Instagram. Attimi di paura per il difensore della SSC Napoli Juan Jesus, che in queste ore è stato vittima di un tentativo di furto della propria auto. Le immagini e lo sfogo pubblicati dal centrale del club partenopeo hanno scosso tutti i tifosi, circa un mese dopo la disavventura di David Neres, che ha subito una rapina dopo Napoli – Parma. Questa volta, a finire nel mirino dei malviventi, è stato il difensore ex Roma e Inter, che ha subito denunciato il tutto sui social. Le immagini raccapriccianti sono state pubblicate immediatamente dal centrale brasiliano, che si è lasciato andare anche a uno sfogo che in pochi minuti ha fatto il giro della rete. Spazionapoli.it - “Pedinato per un mese, fate vomitare”, shock a Napoli: tentativo di furto dell’auto per l’azzurro – VIDEO Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un giocatore delè stato vittima di undidella propria auto: a renderlo noto è il diretto interessato con una storia pubblicata sul profilo Instagram. Attimi di paura per il difensore della SSCJuan Jesus, che in queste ore è stato vittima di undidella propria auto. Le immagini e lo sfogo pubblicati dal centrale del club partenopeo hanno scosso tutti i tifosi, circa undopo la disavventura di David Neres, che ha subito una rapina dopo– Parma. Questa volta, a finire nel mirino dei malviventi, è stato il difensore ex Roma e Inter, che ha subito denunciato il tutto sui social. Le immagini raccapriccianti sono state pubblicate immediatamente dal centrale brasiliano, che si è lasciato andare anche a uno sfogo che in pochi minuti ha fatto il giro della rete.

