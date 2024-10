PCTO all’estero | ulteriori 50 milioni per gli istituti Tecnici e Professionali Domande riaperte fino al 31 ottobre

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sul sito del PON “Per la Scuola” 2014-2020 è stato pubblicato un nuovo avviso, dopo quello dello scorso gennaio, per potenziare l'offerta formativa e l’orientamento didattico negliattraverso percorsi di lingua straniera e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (. L'articolo50per glial 31