Tpi.it - Paolo Kessisoglu: “Luca Bizzarri? Gli voglio bene, ma le nostre vite sono separate. Ho amici più vicini”

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024): “? Gli, ma hopiù” Dal rapporto con il collegaalla sua associazione no profit: l’attore, comico e conduttoresi racconta in un’intervista al Corriere della Sera. L’occasione, come detto, è la presentazione di “C’e? Da Fare”, che si occupa di disagio psicologico negli adolescenti. Il nome viene da un canzone omonima che l’interprete ha composto per la sua Genova: “Avevo cominciato a leggere materiale sugli effetti del Covid negli adolescenti. Con una figlia, ero molto attento. Mia moglie e? la direttrice generale, oltre a essere cofondatrice. L’impulso e? stato suo. Condividere progetti nella coppia è molto importante, direi che e? fondamentale”. Nel progetto non è coinvolto, collega da una vita di: “No, teniamoleindividuali.