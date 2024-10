Riminitoday.it - Palpeggiamenti proibiti su una bambina, chiesta la condanna dello zio

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Doveva essere una vacanza in Riviera con gli zii ma, invece, per unadi appena 10 anni si è trasformata in un incubo a causa delle attenzioni morbose del compagno della zia, un 51enne sudamericano. I tre, nel luglio del 2019, avevano lasciato Milano per trascorrere alcuni giorni al mare