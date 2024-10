Palermo bimba di un anno in overdose di hashish | è allarme Nella città si registra un caso a settimana

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un bambino aè portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Di Cristina diper intossicazione da droghe. Questi i dati della procura per i minorenni del capoluogo siciliano. L’ultimolo scorso venerdì 4 ottobre, quando unadi appena unè stata ricoverata perdi. Ora, per la piccola, la situazione è tornata sotto controllo. Anche grazie al protocollo già rodato che la struttura sanitaria ha sviluppato nel tempo, di fronte a quella che ormai è una vera e propria emergenza. La macchina che lega sanità e magistratura I genitori ripetono spesso le stesse cose: è stato un incidente, qualcosa di ingerito per sbaglio dopo averlo raccolto da terra. Ma la quantità – e la frequenza – dei casi ha fatto muovere la procuratrice per i minorenni diClaudia Caramanna, che ha disposto un protocollo ben preciso e ferreo.