Orban ' Salis una picchiatrice assurdo parli di diritti'

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Chi mi accusa di corruzione come l'onorevole Freund (ndr, Verdi), è lui il più corrotto, perché è pagato da Soros. Trovoche qui dobbiamo ascoltare tutti insieme Ilariache aveva picchiato con sbarre di ferro persone pacifiche a Budapest. Lei parla di Stato di diritto?", ha attaccato il premier ungherese Viktornella sua replica finale all'Eurocamera. "Il dibattito ha superato il buon senso, ho sentito solo accuse, frutto della vostra propaganda ben nota. Se non leggeste i report finanziati da Soros ma altri dati indipendenti vedrete che l'Ungheria non è messa peggio di altri sulla corruzione", ha aggiunto.