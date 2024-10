Omicidio Manuela Pietrangeli, chiesto giudizio immediato per l’ex (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il pubblico ministero ha richiesto il giudizio immediato per Gianluca Molinaro, accusato dell’Omicidio aggravato di Manuela Petrangeli, avvenuto lo scorso 4 luglio. Molinaro ha ucciso l’ex compagna a colpi di fucile, fuori dal suo luogo di lavoro, nella zona di Selva Candida, a Roma. L’uomo è accusato di Omicidio aggravato dalla premeditazione, stalking, detenzione illegale di armi e ricettazione. L’accusa di premeditazione è sostenuta dalle prove che dimostrano come Molinaro avesse pianificato il delitto, annunciandolo anche ad amici tramite messaggi, motivato dall’incapacità di accettare la fine della relazione e la nuova vita della vittima. Thesocialpost.it - Omicidio Manuela Pietrangeli, chiesto giudizio immediato per l’ex Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il pubblico ministero ha riilper Gianluca Molinaro, accusato dell’aggravato diPetrangeli, avvenuto lo scorso 4 luglio. Molinaro ha uccisocompagna a colpi di fucile, fuori dal suo luogo di lavoro, nella zona di Selva Candida, a Roma. L’uomo è accusato diaggravato dalla premeditazione, stalking, detenzione illegale di armi e ricettazione. L’accusa di premeditazione è sostenuta dalle prove che dimostrano come Molinaro avesse pianificato il delitto, annunciandolo anche ad amici tramite messaggi, motivato dall’incapacità di accettare la fine della relazione e la nuova vita della vittima.

