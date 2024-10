Fanpage.it - Omicidio Balani, 18 anni dopo Andrea Rossi spera nell’assoluzione nel processo di revisione

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), oggi 62enne, si è sempre dichiarato innocente ma è stato condannato in via definitiva per il delitto di Vitalina. Oggi si è presentato in aula per ascoltare il verdetto dei giudici che potrebbero confermare la sentenza di condanna o ribaltare tutto e assolverlo neldi