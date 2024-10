Lanazione.it - Oggi la tappa fiorentina di Imprese Vincenti

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)di, il programma di Intesa Sanpaolo (nella foto Anna Roscio), dedicato alla valorizzazione delle piccole e medieche rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del Made in Italy, giunto alla quinta edizione. I lavori si apronoalle 17.30 nella sede di Intesa Sanpaolo in via Carlo Magno: dieci ledi Toscana e Umbria che racconteranno la propria storia aziendale e le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo. Quellaè la dodicesimadella quinta edizione di. Le azioni indirizzate verso i filoni progettuali del Pnrr e di transizione 5.0 sono tra i parametri di selezione delle aziende presentate durante il tour, che toccherà in totale 15 città italiane entro ottobre.