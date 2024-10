Pordenonetoday.it - Obsidian: Fetish Halloween a Zoppola

Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)La notte più trasgressiva in FVG??L’oscurità si avvicina eè il momento perfetto per spingerti oltre ogni limite. Quest’anno,si trasforma in un regno di pura adrenalina con un ospite d'eccezione: direttamente da Londra, Nysrok, vocalist della