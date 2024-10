Obesità e diabete, in Italia arriva tirzepatide (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - Lilly ha ottenuto dall'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) l'autorizzazione all'immissione in commercio per tirzepatide. Inizia quindi la commercializzazione del farmaco innovativo indicato per il trattamento dell'Obesità, del sovrappeso in presenza di almeno una comorbidità e del diabete tipo 2. tirzepatide è ora disponibile sul mercato Italiano su prescrizione medica. Grazie alla sua capacità di attivare sia i recettori Gip che Glp-1 - riporta una nota - negli studi clinici il trattamento con tirzepatide ha comportato una riduzione di peso significativa sia nei pazienti adulti con Obesità sia in quelli con sovrappeso con almeno una comorbidità ad esso correlata, oltre ad aver dimostrato risultati importanti nel controllo glicemico negli adulti con diabete tipo 2. Iltempo.it - Obesità e diabete, in Italia arriva tirzepatide Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - Lilly ha ottenuto dall'Agenziana del farmaco (Aifa) l'autorizzazione all'immissione in commercio per. Inizia quindi la commercializzazione del farmaco innovativo indicato per il trattamento dell', del sovrappeso in presenza di almeno una comorbidità e deltipo 2.è ora disponibile sul mercatono su prescrizione medica. Grazie alla sua capacità di attivare sia i recettori Gip che Glp-1 - riporta una nota - negli studi clinici il trattamento conha comportato una riduzione di peso significativa sia nei pazienti adulti consia in quelli con sovrappeso con almeno una comorbidità ad esso correlata, oltre ad aver dimostrato risultati importanti nel controllo glicemico negli adulti contipo 2.

