Quotidiano.net - Nyt, 'Harris ha raccolto un miliardo in 3 mesi. Un record'

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Kamalaha incassato più di undi dollari in meno di trecome candidata dem alla presidenza: lo scrive il New York Times citando tre persone a conoscenza della sua raccolta fondi. Mentre altri candidati alla presidenza, insieme ai loro partiti, hanno già superato quella soglia, la velocità con cuie i suoi comitati elettorali affiliati hannola somma è senza precedenti. Ed è più di quanto il suo rivale Donald Trump abbia annunciato di aver racimolato in tutto il 2024.