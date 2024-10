Ilpiacenza.it - Nuove assunzioni in procura e tribunale. Pradella: «Sospiro di sollievo ma mancano stampanti e computer»

Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Accolgo con grandequesta immissione di personale che ci consente di trattare almeno gli affari correnti in modo sereno. E se con questi arrivi si è quasi azzerata la mancanza di assistenti, purtroppo non si può dire lo stesso per le figure degli operatori e dei cancellieri. A questo