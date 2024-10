Nobel, Cicero (Tor Vergata): “Da Baker e Hassabis svolta in risoluzione struttura proteine” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "I due premi Nobel per la Chimica del 2024, David Baker e Demis Hassabis, hanno dato una svolta nella risoluzione della struttura di proteine attraverso l’uso di metodi computazionali e intelligenza artificiale.David Baker, biochimico e professore presso l'Università di Washington, è noto per il suo lavoro pionieristico nella predizione e progettazione di proteine attraverso l’uso Sbircialanotizia.it - Nobel, Cicero (Tor Vergata): “Da Baker e Hassabis svolta in risoluzione struttura proteine” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "I due premiper la Chimica del 2024, Davide Demis, hanno dato unanelladelladiattraverso l’uso di metodi computazionali e intelligenza artificiale.David, biochimico e professore presso l'Università di Washington, è noto per il suo lavoro pionieristico nella predizione e progettazione diattraverso l’uso

