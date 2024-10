Terzotemponapoli.com - NM Live – Conte sta plasmando il Napoli a sua immagine e somiglianza, Neres merita tanto spazio

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) NM– Petrazzuolo, de Giovanni, Massimiliano Esposito, Taglialatela, Gianfranco Coppola, Montervino, Mandato e Mignano hanno partecipato a “MAGAZINE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, per il consueto punto sul. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Petrazzuolo: “In Serie A non ci sono gare scontate, ildinon sottovaluta nessuno ed ha sempre lo spirito giusto” Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: “Serie A? Non ci sono gare scontate, ilinfatti sta dimostrando di non sottovalutare mai nessuno. Affronta chiunque con lo spirito giusto, anchelo ha detto più volte in conferenza che questa è una priorità in questo periodo del campionato”.