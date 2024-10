Metropolitanmagazine.it - Niykee Heaton accusa shock contro Diddy e Kanye West: “Volevano abusare di me”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), la cantante di Bad Intentions e Starting Over, ha rivelato cheavrebbero tentato didi lei nel 2014. Il magazine Grazia qualche giorno fa ha riportato le parole della cantante, che adesso stanno diventando virali su TikTok.rivela: “Mi sono salvata perché loro erano ubriachi” “Dopo il successo di Bad Intentions sono stata invitata a una sessione in studio per lavorare sulla musica da. Un giorno ho ricevuto una chiamata ed era tipo, “Ehi,vuole che tu venga in studio”. Era il 2014, sono entrata in questo studio e Ye era lì con Combs. Avevo 19 anni, ero appena uscita di casa. opo aver parlato di lavoro mi dicevano che faceva caldo e dovevo togliermi i vestiti. Dicevano cose come ‘dai! Siamo solo noi, siamo solo amici, vediamo come stai’.