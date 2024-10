Thesocialpost.it - Nicola Bartolini, ginnasta campione del mondo, aggredito sotto casa: “Milano è una jungla”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)deldi ginnastica artistica, è stato vittima di un tentativo di rapinasua a. Ilsardo, vincitore dell’oro nel corpo libero ai Mondiali di Kitakyushu nel 2021, ha reagito all’aggressione difendendosi a pugni e i seguito ha deciso di condividere la sua disavventura sui social. “è una città raccapricciante“, ha scritto nel suo post senza usare mezzi termini, infuriato per la mancanza di sicurezza del capoluogo lombardo. L’aggressione e la reazione diL’episodio è avvenuto intorno alle 20, mentrestava portando fuori il cane. Un uomo ha tentato di rapinarlo, ma il ladro ha avuto la peggio. “Anziché portarmi via il cellulare, ha preso solo tantissimi pugni in faccia“, ha raccontato ilnelle sue storie su Instagram, ironizzando sulla vicenda.