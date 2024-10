Nell’agenda piena di impegni di Crosetto c’è anche uno spettacolo di Enrico Brignano

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ministro della Difesa Guidoera seduto tra il pubblico del teatro Sistina a Roma ieri, 8 ottobre, a seguire I 7 re di Roma di. Un impegno a cui non poteva rinunciare forse per distrarsi dalle incombenze quotidiane e dagli scenari internazionali aperti. Un appuntamento che ha trovato posto nella sua agendadi, al contrario dei circa dieci Consigli dei ministri a cui è stato assente. Il ministro ha risposto a distanza all’articolo di Francesco Verderami sul Corriere della Sera. Il giornalista tratteggiava gli attriti nella maggioranza e in particolare tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il responsabile alla Difesa.avrebbe addirittura minacciato più volte le dimissioni: il rapporto tra i fondatori di Fratelli d’Italia sarebbe ormai ai ferri corti, secondo le indiscrezioni del quotidiano.