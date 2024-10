'Ndrangheta in curva, ascoltato in Procura il tecnico dell'Inter Inzaghi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è stato sentito stamane in Procura a Milano come persona informata sui fatti a proposito dell’indagine "Doppia curva" , che coinvolge i capi ultras delle curve di Milan e Inter. In particolare, Inzaghi è stato sentito sulla telefonata del 26 maggio 2023 che ha avuto con Marco Ferdico, uno dei boss della curva Nord, a proposito della possibilità da parte Feedpress.me - 'Ndrangheta in curva, ascoltato in Procura il tecnico dell'Inter Inzaghi Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Simone, allenatore, è stato sentito stamane ina Milano come persona informata sui fatti a proposito’indagine "Doppia" , che coinvolge i capi ultrase curve di Milan e. In particolare,è stato sentito sulla telefonata del 26 maggio 2023 che ha avuto con Marco Ferdico, uno dei bossNord, a propositoa possibilità da parte

