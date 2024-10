Pisatoday.it - Mostra fotografica in San Giusto

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Laorganizzata dal Comitato di Quartiere SanSan Marco e dalla Pro Loco Pisa Citta si terrà domenica 13 ottobre 2024 dalle ore 9 alle 19 presso i locali della ex circoscrizione 4 in via F.lli Antoni 1 a Pisa.