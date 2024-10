Thesocialpost.it - Morte Liliana Resinovich, la cugina Silvia: “Ha sofferto tantissimo, è un suicidio confezionato”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)Radin,di, ha espresso la sua profonda delusione e rabbia riguardo alle incongruenze e ai depistaggi nel caso delladi. Vicenda rimasta ancora insoluta. Intervistata nella trasmissione Ore 14 su Rai 2, ha sollevato numerosi interrogativi sulle lesioni non premurose sul corpo della donna, in particolare su una vertebra rotta, ritenendo che tali informazioni avrebbero dovuto emergere molto prima. “Il corpo era nel bosco da un giorno, non è sempre stato in quel posto”. La vertebra rotta “Sulle lesioni non prese in considerazione sul corpo di, in particolare una vertebra rotta, noi non abbiamo ancora niente di ufficiale da parte della dottoressa Cristina Cattaneo. Se la notizia fosse vera, prima di tutto ci addolora ancora di più perché vuol dire chehaprima di morire.